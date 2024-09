Vlahovic spreca, la Juve di Motta non segna: 0-0 a Empoli, ora la Champions

Chissà se alla Continassa ci sono video di Trezeguet o Higuain da mostrare a Vlahovic come supplemento all'allenamento... Con i pesi massimi del mercato subito in campo e un primo tempo passato praticamente a conoscersi, la Juve di Thiago Motta e di un Dusan sprecone sbatte contro Vazquez e non va oltre lo 0-0 a Empoli, mantenendo l'imbattibilità della porta - oggi difesa da Perin - ma continuando a mostrare una sterilità offensiva che inizia a farsi pesante . Giornataccia per il 9 bianconero, che butta via occasioni nel primo tempo e un gioiello di Nico Gonzalez nella ripresa spedito addosso al pur bravo portiere dei padroni di casa, superlativo anche un'altra volta per tempo, su Gatti e Koopmeiners, prendendosi il merito del punto guadagnato dai toscani. D'Aversa sorride, squalifica finita e sei punti in classifica con la squadra imbattuta .

Juve, un primo tempo passato a conoscersi...

Motta cambia ancora faccia alla sua creatura: Perin in porta, Kalulu terzino destro, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners tutti dall'inizio. D'Aversa, squalificato, guarda dalla tribuna il suo Empoli, De Sciglio lo guarda dalla panchina. Pressing alto di entrambe le squadre, con manovra più di marca bianconera: Yildiz innesca Vlahovic che spreca il primo uno contro uno con Ismajli tirandogli addosso con il sinistro, stesso esito qualche minuto più tardi ma stavolta con un destro al volo. Padroni di casa che si fanno ben più pericolosi tra il 10' e il 20': buco di Nico Gonzalez e cross velenoso di Pezzella per Gyasi, anticipato all'ultimo da un attento Kalulu, poi Maleh prova la botta da fuori trovando attento Perin. È il momento di massimo sforzo dei padroni di casa in fase di pressione, la Juve regge e risponde: Yildiz inizia a puntare l'area, un sinistro di Nico Gonzalez crea apprensione, Gatti di testa fa urlare al gol negato solo da un grandissimo riflesso di Vasquez - dopo aver detto a Koopmeiners di non far battere direttamente Douglas Luiz gli angoli. Ma si resta sullo 0-0, e fino all'intervallo.

Vlahovic, che spreco. Koop pericoloso, poi Motta ne cambia quattro

Si riparte senza cambi, Fagioli e con Vlahovic protagonista e sprecone: colpo di testa su corner alto, senza pressione, e incredibile occasione fallita lanciato da uno splendido filtrante di Nico Gonzalez. La Juve affonda il colpo, Locatelli per Yildiz e cross per Koopmeiners, Vazquez si supera ancora e salva i suoi, non si passa. Pellegri per Colombo il primo cambio che inaugura l'ultima mezz'ora, Motta risponde con una quadrupla sostituzione: Thuram e Fagioli per Locatelli e Douglas Luiz, Weah e Mbangula per Nico Gonzalez e Yildiz. Freschezza da una parte e dall'altra, più spazi e più pericoli: Grassi mette paura ai bianconeri, che in contropiede falliscono un'ottima occasione. Scintille Gatti-Pellegri, testate e gioco sporco, piovono gialli sotto gli occhi di Del Piero e Spalletti in tribuna. Cinque minuti di recupero, Juve in avanti confusa e Motta deve ringraziare Gatti che chiude il diagonale di Gyasi in contropiede destinato a battere Perin: ora la Champions, con un Psv che si presenterà a Torino forte dell'inizio travolgente in Olanda, dove viaggia da capolista a punteggio pieno.