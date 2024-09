Diretta Torino-Lecce ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino ospita il Lecce di Luca Gotti nell'incontro valido per la quarta giornata di Serie A. I granata sono reduci dal successo esterno contro il Venezia firmato Coco - sulla cui valutazione di mercato Pantaleo Corvino non ha dubbi -che ha aggiunto ulteriori 3 punti alla classifica dopo la vittoria al Grande Torino contro l'Atalanta. Il cammino di Paolo Vanoli in Serie A aveva già restituito segnali importanti in occasione del pareggio all'esordio contro il Milan, e dopo quattro giornate, l'ex tecnico del Venezia si è guadagnato il premio di miglior allenatore del mese di agosto riconosciuto dalla Lega per l' "impatto straordinario alla prima esperienza su una panchina nel massimo campionato italiano". Dall'altra parte del campo questa volta ci sarà il Lecce, che dopo avere subito tutte le difficoltà del caso da un calendario che alle prime due giornate ha previsto Atalanta e Inter, ha raccolto i primi 3 punti stagionali vincendo contro il Cagliari nonostante abbia giocato con 10 uomini per tutto il secondo tempo.