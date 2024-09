Diretta Monza-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Inter riparte da Monza per aprire il suo tour de force. I nerazzurri sono attesi dalla delicata trasferta contro i brianzoli, delicata non solo per l'avversaria ma soprattutto perché aprirà una settimana caldissima per Lautaro Martinez e compagni, attesi poi mercoledì dall'esordio stagionale in Champions League in casa del Manchester City e domenica dal derby contro i cugini del Milan. Tre sfide da tour de force, motivo per cui Simone Inzaghi sta valutando bene le scelte di formazione per quanto riguarda la gara all'U-Power Stadium. "Se vinco sono un genio e se perdo sono un cretino. Sono abituato alle pressioni. Se farò male Galliani mi manderà a casa, come è giusto che sia" ha detto Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia del match.