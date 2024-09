Diretta Genoa-Roma ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Genoa e Roma si affrontano al Ferraris nell'incontrro valido per la quarta giornata di Serie A. Gli uomini di De Rossi tornano dunque in campo dopo il pareggio a reti inviolate allo Stadium contro la Juve - che con lo stesso risultato è uscita dalla trasferta di Empoli - per provare a conquistare i primi 3 punti stagionali. Prima della sfida contro a formazione di Thiago Motta infatti, Dybala e compagni avevano ceduto in casa contro la squadra di D'Aversa, e all'esordio contro il Cagliari non erano andati oltre lo 0-0. Buon avvio di campionato invece per Gilardino, che dopo avere frenato in partenza l'Inter, ha superato il Monza in trasferta. Poi, i Grifoni hanno rimediato la prima sconfitta in Serie A cadendo al Ferraris contro il Verona di Zanetti.