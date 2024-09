Diretta Atalanta-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto per la sfida tra Atalanta e Fiorentina a Bergamo, al Gewiss Stadium. Prima partita stagionale davanti al proprio pubblico per i nerazzurri, col nuovo impianto pronto a riaccogliere tutti i tifosi dopo i lavori iniziati nel 2019: rinnovata la curva sud e il settore ospiti, c'è il tutto esaurito. Sfida importante anche per i viola che cercano la prima vittora dopo tre pareggi di fila. "Quelle fra Atalanta e Fiorentina sono sempre state belle partite sfide. Mi auguro che anche questo sia un bel confronto e che riusciremo a mettere in difficoltà l'Atalanta con la nostra identità di squadra. Vogliamo fare un'ottima prestazione perché é vero che non abbiamo perso alcuna una partita ma non ne abbiamo neanche vinta. Affrontare mister Gasperini è un motivo di grande stimolo perché è sempre difficile sfidarlo, è un motivo di crescita mia personale e del mio staff" ha detto Palladino, tecnico della Fiorentina, alla vigilia dell'incontro.