Diretta Cagliari-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli fa visita al Cagliari nel quarto turno di Serie A. Dopo la sconfitta all'esordio, gli azzurri hanno poi conquistato due successi di fila e ora cercano la terza vittoria consecutiva. Il Cagliari, invece, dopo due pareggi, ha perso nello scorso turno in casa del Lecce. "Il Cagliari è una squadra tosta come tutte le squadre di Nicola che è un allenatore sottovalutato. Dovremo fare grande attenzione con la consapevolezza che dobbiamo dare continuità. È più di un anno e mezzo che non facciamo tre vittorie di fila. Non dobbiamo essere provinciali e non dobbiamo pensare alla Juventus. Dobbiamo essere pronti a sporcarci le mani e a essere sul pezzo" ha detto l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa.