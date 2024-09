Dovbyk non basta alla Roma: out Soulè, l'ex Juve De Winter salva il Genoa al 96'

GENOVA - Al termine di un secondo tempo di grande sofferenza, la Roma vede sfumare al 96' quello che sarebbe stato un importantissimo successo - il primo stagionale - al Luigi Ferraris contro il Genoa . La formazione capitolina sblocca il risultato al 37' con Artem Dovbyk , a secco nei tre precedenti incontri, siglata al 37' e concessa dopo una lunga revisione al Var. A pochi istanti dal triplice fischio finale, invece, il colpo di testa dell'ex Juve Koni De Winter fissa il punteggio sull'1-1. Con questo pareggio i giallorossi di Daniele De Rossi, espulso nel finale e che tiene in campo Dybala per 62', mentre lascia per l'intero arco dell'incontro in panchina Soulé , sale a tre punti in classifica dopo quattro giornate. Il Grifone di Alberto Gilardino, invece, che evita in extremis il secondo ko interno consecutivo dopo quello con l'Hellas Verona, si porta a quota cinque.

Genoa-Roma, la cronaca

Dopo la passerella dedicata al campione di tennis Stefanos Tsitsipas, grande tifoso rossoblù, la sfida inizia subito con dei ritmi abbastanza elevati. Al 12' si verifica un episodio dubbio nell'area di rigore dei liguri con Dybala che resta a terra, ma per il direttore di gara Giua non c'è nulla e lascia proseguire. La compagine giallorossa ha un maggiore spirito di iniziativa, ma quando arriva alla conclusione non riesce mai ad impensierire seriamente Gollini. Al 32' Dovbyk, solo davanti al portiere avversario, si divora una colossale chance per portare in vantaggio i suoi facendosi ipnotizzare dall'estremo difensore. La Roma continua a spingere e i tempi sembrano maturi per il gol del vantaggio, che arriva al 37' con Artem Dovbyk, abile a ribadire in rete una corta respinta di Gollini. La rete viene inizialmente annullata per un presunto fuorigioco di Ndicka, ma dopo un lungo check del Var Giua convalida la marcatura che manda i capitolini a riposo sul parziale di 1-0. Nei primi minuti della ripresa De Rossi è costretto a sostituire Saelemaekers, vittima di problemi fisici: al suo posto entra Mario Hermoso, al suo esordio con la maglia giallorossa. A condurre la gara sono sempre gli ospiti, ma il Genoa prova a scuotersi intorno al 60' con delle azioni che non creano particolari problemi dalle parti di Svilar. Al 79' Malinovskyi ci prova con un bolide dalla distanza, su cui Svilar dimostra di essere attento. In pieno recupero De Rossi viene espulso per proteste e i liguri riescono ad agguantare il pareggio grazie ad un colpo di testa in mischia di Koni De Winter, che fissa il punteggio sul definitivo 1-1.