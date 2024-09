Cagliari-Napoli sospesa per qualche minuto: la decisione dell’arbitro La Penna

Cagliari-Napoli è stata interrotta al 27° minuto di gioco, dopo che si sono verificati scontri tra tifosi. In particolare ci sono stati dei lanci di oggetti fra gruppi delle opposte tifoserie e sul terreno di gioco (in particolare dei petardi e dei fumogeni, che sono finiti nell'area di rigore del Cagliari). Uno steward che avrebbe cercato di frapporsi sarebbe uscito malconcio da questa situazione. La partita è ripresa dopo sette minuti di interruzione voluti dall'arbitro La Penna .

Gara sospesa: cosa è successo

Ci sono stati momenti di forte tensione dopo i lanci di fumogeni partiti dal settore dei tifosi del Napoli contro la curva sud del Cagliari, non quella degli ultrà ma occupata anche da famiglie. Gli ultras napoletani hanno provocato e insultato i cagliaritani con striscioni raffiguranti pecore e la scritta "Bee". Anche dalla curva nord, dove ci sono i sostenitori più accesi della squadra di Davide Nicola sono poi stati lanciati fumogeni in campo, nell'area occupata dal portiere del Cagliari Scuffet. Durante l'interruzione, sia Oriali che Conte si sono diretti sotto il settore ospiti per tentare di calmare i sostenitori partenopei.