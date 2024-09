Monza a un passo dal capolavoro: l'Inter si salva nel finale con Dumfries

MONZA - Non va oltre l'1-1 l'Inter di Inzaghi sul campo del Monza nel posticipo del 4° turno di Serie A . Solo un punto per in nerazzurri che salgono a quota 8 al fianco di Juventus e Torino a -1 dal Napoli capolista. Non riesce a trovare i tre punti Nesta che infila il secondo pari di fila dopo quello di Firenze. Gara equilibrata allo U-Power Stadium con le emozioni concentrate negli ultimi 10': Mota illude i biranzoli all'81', Dumfries salva l'Inter all'87' dal primo ko in stagione. Resta ancora a secco Lautaro Martinez e ora arriva la Champions con la super sfida al Manchester City.

Monza-Inter, la partita

Primo tempo complesso per la formazione di Inzaghi che non riesce a scardinare l'ottima organizzazione del Monza. Lautaro Martinez di testa e Frattesi in spaccata provano ad impensierie Turati ma senza fare male, dall'altra parte è Maldini ad impegnare Sommer con una soluzione al volo dalla distanza. Nella ripresa i padroni di casa tengono testa ai campioni d'Italia e all'81' passano: cross di Izzo per la testa di Mota, palla all'incrocio e Sommer battuto. I nerazzurri non ci stanno e all'87' rimettono tutto in equilibrio: rasoterra teso di Carlos Augusto che pesca Dumfries sul secondo palo per l'1-1. Nel finale l'ultima chance è ancora per il Monza con una punizione di Pessina che esce di poco alta. Sfiora l'impresa Nesta, Inzaghi si salva con l'esterno olandese entrato nel secondo tempo.