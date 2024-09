Diretta Lazio-Verona ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma dove la Lazio affronterà in serata il Verona chiudendo di fatto la quarta giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti sono reduci dal pari interno contro il Milan, firmato dalle reti di Castellanos e Dia. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha dichiarato: "La squadra ha lavorato bene, hanno lavorato i ragazzi che sono rimasti e abbiamo messo del lavoro importante. Abbiamo reintegrato piano piano i nazionali, anche se qualcuno ha viaggiato molto è sempre gratificante andare in nazionale. Credo che l'entusiasmo di aver partecipato con la nazionale questo dà la possibilità di essere pronti come gli altri. La squadra si è ricompattata negli ultimi giorni ma ha fatto un buon lavoro". La squadra di Baroni in classifica è a quota quattro punti, due in meno del Verona che ha iniziato bene la stagione. Gli scaligeri, dopo aver battuto nettamente il Napoli nella gara di esordio, sono andati ko contro la Juventus per poi espugnare il Marassi di Genoa grazie alle reti di Tchaouna e Tengstedt.