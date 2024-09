Diretta Parma-Udinese ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

In cerca di continuità l'Udinese per restare nei piani alti della classifica dopo una partenza sprint andata oltre le più rosee aspettative della vigilia. La gara contro il Parma può dare ulteriori indicazioni, in particolare sotto il profilo delle idee di gioco di mister Runjaic. I padroni di casa sono a quota 4 punti dopo aver collezionato una vittoria, un pari e una sconfitta nelle prime tre giornate. "La sosta e il posticipo allungano l'attesa, abbiamo avuto qualche giorno in più per i ragazzi della Nazionale e va bene così. C'è voglia di tornare a giocare, di stare in campo, dell'adrenalina e della tensione della partita. Udinese? Parliamo di un club da 30 anni in Serie A, che ha fatto sempre grandi cose, con una fisionomia e un'idea molto chiara di fare calcio" ha il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, in conferenza stampa alla vigilia.