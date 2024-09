L’Udinese vince ancora e va in testa! Lucca e Thauvin ribaltano il Parma

Vittoria in trasferta per l'Udinese, che al Tardini supera il Parma in rimonta grazie alle reti di Lucca e Thauvin . I friulani centrano così il terzo successo consecutivo dopo avere superato Lazio e Como nelle giornate precedenti. Gli uomini di Runjaic si accomodano così in vetta alla classifica con 10 punti. Per il Parma si tratta invece del secondo ko dopo quello rimediato al Maradona contro il Napoli di Conte . La prossima giornata, gli uomini di Pecchia saranno ospiti del Lecce, mentre i friulani scenderanno sul campo dell'Olimpico contro la Roma di De Rossi .

Il racconto della partita

Padroni di casa subito in vantaggio con Delprato che sblocca le marcature dopo 2 minuti di gioco, realizzando inoltre il suo primo gol in Serie A. L'Udinese alza allora i ritmi lanciandosi alla ricerca del pareggio, ma allo scadere del primo tempo Bonny firma il raddoppio (43'). Nella ripresa, gli ospiti rientrano in partita grazie al colpo di testa vincente di Lucca, che servito dal cross di Kamara supera Chichizola (49'). Al 67', Thauvin - autore di una bella rovesciata in area nel primo tempo - riporta il risultato in parità fiondandosi sul pallone intercettato di testa da Davis. Non passa molto che l'esordiente Keita, entrato dalla panchina al 55', riemedia il secondo giallo e lascia il Parma in 10. L'Udinese si lancia all'arrembaggio a caccia dei 3 punti, trovando poi la rete del 3-2 grazie alla doppietta di Thauvin.