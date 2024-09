Lazio, Dia e Castellanos abbattono il Verona: Baroni fa festa

ROMA - Finisce 2-1 la sfida dell' Olimpico tra Lazio e Verona , posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A . Succede tutto nei primi 20 minuti. Al 5' Zaccagni lancia Dia che rientra e lascia partire un destro rasoterra che beffa l'estremo difensore avversario Montipò. La gioia dei padroni di casa, però, dura appena 120 secondi: Tengstedt sfrutta la dormita della retroguardia biancoceleste e batte Provedel in uscita ristabilendo l'equilibrio. A siglare la rete decisiva è Castellanos , bravo a raccogliere il tiro dalla bandierina ancora una volta di Zaccagni e riportare avanti i suoi con un tocco sottoporta. Per l'argentino gol numero tre in campionato: solo Retegui e Thuram, a quota quattro, hanno fatto meglio fin qui. Nella ripresa, al 62', serve il miglior Montipò per negare il 3-1 ai padroni di casa: il portiere respinge prima il tiro di Dia, poi è reattivo nel chiudere lo specchio a Tavares sulla respinta.

Castellanos chiede il cambio, Zaccagni sfiora il tris

Tre minuti dopo Baroni, grande ex della partita insieme a capitan Zaccagni, che non serviva due assist nella stessa partita dal 5 dicembre 2021 contro la Sampdoria, deve spendere un doppio cambio: fuori Castellanos (fastidio all'adduttore) e Isaksen, dentro Castrovilli e Tchaouna. Il giovane francese entra bene in partita e cerca più volte il tiro: la prima conclusione finisce alta di poco, la seconda viene neutralizzata da Montipò in corner. All'83' la squadra biancoceleste va a centimetri dal gol: Dia guida la transizione e serve la palla del 3-1 a Zaccagni che davanti la porta tocca di punta senza riuscire a trovare lo specchio. La Lazio non la chiude, ma riduce al minimo i rischi e porta a casa il risultato: nel prossimo turno gli uomini di Baroni faranno visita alla Fiorentina, mentre il Verona dovrà vedersela in casa col Torino. I biancocelesti volano a quota sette in classifica superando proprio i gialloblù di Paolo Zanetti, fermi a sei.

