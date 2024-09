Dalle plusvalenze alle infiltrazioni nelle curve: il paese a doppia morale

Criminali nelle curve, la macchina del fango

Il racconto dipende sempre dai momenti e dalle maglie: passano gli anni, mutano le priorità e anche le infiltrazioni tra i tifosi organizzati hanno perso quel fascino perverso che avevano poco meno di un decennio fa. Un paio di brutte storie che finiscono in tragedia, ex responsabili della curva pregiudicati, conversazioni e selfie, il nuovo responsabile con dei precedenti, cori e abbracci con giocatori e dirigenti: per leggerlo dovete andare a pag. 15 del Fatto Quotidiano. Ne parla The Times in Inghilterra ma da noi no, riserbo assoluto. Proprio come un paese civile, nel quale il gossip giudiziario non è ammezzo, le sentenze si danno dopo e non prima dei processi, in cui noi cittadini non abbiamo il diritto di ascoltare le intercettazioni di chi non ha commesso alcun reato. Finalmente chiunque, anche chi sparge veleni quotidiani, utilizza toni cauti e prudenti perché in fondo “che male c’è a parlare e tenere i rapporti, se non c’è un reato?”.