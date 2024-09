Juve-Napoli, l’arbitro per il ritorno di Conte allo Stadium: i precedenti

ROMA - Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie A che vedrà sabato il big match allo Stadium tra la Juventus ed il Napoli dell'ex Antonio Conte e domenica il derby di Milano Inter-Milan . Attesa a Roma (contro l' Udinese caolista) per il debutto del nuovo allenatore dopo l'esonero di Daniele De Rossi .

Juve-Napoli: la designazione arbitrale

La Juventus ospiterà il Napoli nel match che si giocherà sabato 21 settembre (18:00). A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Daniele Doveri della sezione di Roma: gli assistenti saranno Scatagli e Moro mentre il quarto uomo sarà il signor Giuia. Al VAR ci sarà Marini, mentre AVAR sarà La Penna.

Doveri, i precedenti con la Juve

Per Doveri si tratterà del 28° incontro in carriera da direttore di gara dei bianconeri nonché il 4° contro la compagine partenopea. Nelle tre sfide precedenti tra i bianconeri ed il Napoli sono sempre stati gli azzurri ad avere la meglio (3-0 il record tra campionato e Coppa Italia), l'ultimo precedente con il fischietto di Volterra alla direzione risale alla stagione 2022-23 quando il Napoli di Spalletti dominò la Juve per 5-1 al Diego Armando Maradona. Sotto la direzione di Doveri la Juve ha totalizzato 15 vittorie, 7 sconfitte e 5 pareggi.