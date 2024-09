D'Aversa, dopo la Juve c'è De Sciglio a Cagliari: "Serve la sua esperienza"

Cagliari-Empoli aprirà la quinta giornata della Serie A. Una gara particolare soprattutto per gli incroci da ex di diversi giocatori e lo stesso Nicola. Luperto, Piccoli, Marin tra le fila dei rossoblù, oltre appunto al tecnico: "A me interessa essere focalizzato sulle mie scelte. Il calcio è fatto anche di queste cose" ha detto alla vigilia. Dall'altra parte il ritorno in panchina di D'Aversa dopo la squalifica: "Scaramanzia? È dei deboli, poi dalla tribuna di Cagliari si vede male. Per cui andrò in panchina". I due tecnici hanno parlato della gara delle 18,30 con qualche possibile novità.

D'Aversa su Cagliari-Empoli e De Sciglio Roberto D'Aversa ha parlato della sfida contro il Cagliari: "Step? Non chiedo niente ai ragazzi perché non manca niente. Il fatto di aver fatto bene in avvio non vuol dire non si possa avere difficoltà nelle prossime partite. Loro hanno giocato alla pari contro il Napoli nonostante il risultato pesante. L'ambiente spinge molto, dovremo essere bravi sotto l'aspetto fisico ma anche in quello mentale. Sarà la più difficile".

Sulle similitudini: "Secondo me non ce ne sono. Noi proponiamo un certo tipo di calcio poi c'è la partita e sappiamo quel che ci aspetta". Poi sulla formazione: "Sambia? Ha avuto in infortunio e dobbiamo portarlo a regime. Se c'è bisogno lo utilizzerò perché può giocare in diversi ruoli, ma dovremo valutare il minutaggio". A chiudere ha parlato a De Sciglio: "Per la partita di domani è disponibile, poi il minutaggio va valutato. Sicuramente la sua esperienza domani ci può servire".

