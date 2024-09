Diretta Cagliari-Empoli ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Nemmeno il tempo di archiviare gli impegni europei che la Serie A torna in campo. Ad aprire il quinto turno sarà la sfida in programma alle ore 18.30 all'Unipol Domus tra Cagliari ed Empoli. Avvio di stagione diametralmente opposto per le due squadre, con i sardi che stanno facendo parecchio fatica e i toscani che sono ancora imbattuti. I rossoblù di Davide Nicola, ex della gara (nella seconda parte della scorsa stagione guidò gli azzurri alla salvezza), dopo i pareggi interni contro Roma (1-1) e Como (0-0) hanno incassato la sconfitta al Via del Mare contro il Lecce (1-0 firmato Krstovic) e quella, ben più rotonda, tra le mura amiche contro il Napoli (4-0). La formazione di Roberto D'Aversa, sostituito in panchina dal vice Salvatore Sullo in queste prime giornate a causa della squalifica, è invece reduce dal prestigioso pareggio al Castellani contro la Juve. Per i toscani si tratta già del terzo pari dopo quello all'esordio in casa contro il Monza (0-0) e quello al Dall'Ara contro il Bologna (1-1). Alla seconda, invece, è arrivato il successo all'Olimpico contro la Roma (2-1): un risultato storico visto che l'Empoli non aveva mai vinto in trasferta in campionato contro i giallorossi.