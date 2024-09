Diretta Verona-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino fa visita al Verona nel quinto turno del campionato di Serie A . I granata, ancora imbattuti, sono a quota 8 punti in classifica dopo aver collezionato due vittorie e due pareggi nelle prime 4 giornate mentre l'Hellas è a quota 6 dopo due successi e due sconfitte. "Quando si inizia un percorso è bene dare continuità, poi durante la gara possono accadere tante cose e la difesa a quattro può essere un'opzione. Ci attende una gara difficile, anche se ha perso nell'ultima gara, il Verona ha fatto una buona prestazione contro la Lazio" ha detto Paolo Vanoli , tecnico del Toro, alla vigilia del match.

Dove vedere Verona-Torino: diretta tv e streaming

La partita tra Verona e Torino è in programma alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi e sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.

Verona-Torino, probabili formazioni

VERONA (3-4-3): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Livramento, Tengstedt, Kastanos. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Berardi, Perilli, Magnani, Faraoni, Okou, Bradaric, Lambourde, Sishuba, Alidou, Sarr, Ghilardi, Mosquera, Ajayi, Cisse.

TORINO (3-5-2): Milinkovic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Maripan, Balcot, Pedersen, Dembele, Tameze, Gineitis, Ciammaglichella, Karamoh, Adams, Njie.

ARBITRO: Marinelli. ASSISTENTI: Capaldo-Trinchieri. QUARTO UOMO: Bonacina. VAR: La Penna. AVAR: Dionisi.

