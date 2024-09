Toro da impazzire, è primo da solo! Sanabria, Zapata e Adams: sbancata Verona

Terza vittoria in campionato per il Torino, che nel match valido per il 5º appuntamento della Serie A supera il Verona al Bentegodi con il risultato finale di 3-2. Un successo firmato Sanabria , Zapata e Adams e che consente ai granata di raggiungere la vetta della classifica in attesa degli altri esiti della giornata. Gli uomini di Vanoli - reduci dal pareggio interno contro il Lecce - salgono dunque a quota 11 punti. Al prossimo impegno stagionale, il Toro ospiterà la Lazio di Marco Baroni nell’incontro in programma il 29 settembre alle ore 12.30. Il Verona scenderà invece sul campo del Como lo stesso giorno alle ore 15.

Il racconto della partita

Avvio di gara ad altissimo voltaggio al Bentegodi, con gli ospiti che sbloccano le marcature dopo 10 minuti di gioco con Sanabria. Due minuti dopo, gli uomini di Zanetti pareggiano i conti con Kastanos, che calciando di prima su assist di Lazovic servito dalla bandierina batte Milinkovic Savic. Al 21', il Verona resta in 10 in seguito all'espulsione di Dawidowicz, sanzionato da Marinelli per una gomitata ai danni di Sanabria in area di rigore. Dagli 11 metri si presenta il numero 9 granata, che però fallisce l'occasione del raddoppio colpendo dapprima il palo e respingendo subito dopo in rete, rendendo così nulla la marcatura. Al 33', Zapata non sbaglia e raccogliendo di testa l'assist di Lazaro firma il 2-0. L'attaccante colombiano raggiunge inoltre quota 123 reti in Serie A, raggiungendo così Paulo Dybala. Nella ripresa, il Verona dimostra di non volere gettare la spugna, ma il Toro continua ad amministrare il pallone e al 79' mette il match in cassaforte con Adams che sfruttando un'incertezza difensiva infila il pallone alle spalle di Montipò. Nel finale, Mosquera segna il gol della bandiera.

Toro in vetta, Vanoli vola basso: "Ora continuità: testa alla Coppa Italia"