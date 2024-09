Diretta Lecce-Parma ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio Via del Mare dove, alle ore 20:45, il Lecce ospiterà il Parma nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. La formazione salentina è in ripresa e, dopo le sconfitte nelle prime due gare, è reduce da quattro punti ottenuti dalla vittoria sul Cagliari e dal pari in trasferta ottenuto sul campo del Torino. Discorso inverso per il Parma, fermo a quota quattro punti, ottenuti nelle prime due giornate: i ducali sono reduci da due ko consecutivi sul campo del Napli e in casa contro l'Udinese, quest'ultimo subìto in rimonta dopo aver ottenuto il doppio vantaggio.