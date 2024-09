Venezia, prima vittoria per Di Francesco: il Genoa di Gilardino battuto al Penzo

Prima vittoria in campionato per il Venezia, che al Penzo supera il Genoa grazie alle reti di Busio e Pohjanpalo. Un successo che si somma al pareggio alla 2ª giornata con la Fiorentina e che porta pertanto i Lagunari a quota 4 punti in classifica. Secondo ko invece per gli uomini di Gilardino, che erano già caduti in casa contro il Verona. I Grifoni perdono inoltre Malinovskyi a causa di un brutto infortunio rimediato nel corso del secondo tempo. La prossima giornata, la formazione di Di Francesco affronterà la Roma all'Olimpico, mentre il Genoa ospiterà la Juventus di Thiago Motta.