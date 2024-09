Diretta Inter-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Inter e Milan scendono in campo nel derby valido per la 5ª giornata di Serie A. Un appuntamento che porta un carico ben diverso di aspettative per le due formazioni, che a San Siro si contenderanno poste in palio differenti. Gli uomini di Inzaghi si presentano all'appuntamento con un bilancio di 2 vittorie e 2 pareggi in campionato, reduci inoltre dal bella prestazione all'Etihad Stadium contro il City di Guardiola, che è valso il primo punto da spendere nella nuova classifica Champions. Un punto raccolto grazie al giusto atteggiamento indovinato dai nerazzurri in trasferta a Manchester, che dopo il pareggio con il Monza ha riportato entusiasmo e fiducia ai tifosi, che a loro volta associano al derby il vivo ricordo della seconda stella conquistata contro i rivali di sempre. Dall'altra parte del campo c'è invece una formazione che dovrà lavorare molto prima di potere vantare le stesse scorte di entusiasmo e fiducia. La stagione rossoneri è già costata i fischi dei propri tifosi, che dalla prestazione contro il Liverpool di Slot hanno ricavato l'ultimo indizio di un progetto che fatica ad avviarsi prima ancora di riuscire a decollare e raggiungere le quote promesse da Ibra. Fonseca ha dichiarato di avere vissuto giorni felici a Milanello in vista del derby - vinto dall'Inter negli ultimi 6 precedenti - e che non può non essere fiducioso. Il tecnico portoghese, unico testimone del benessere della squadra, contro Inzaghi si giocherà tutto o quasi. La prossima giornata, i nerazzurri scenderanno sul campo dell'Udinese, mentre i rossoneri ospiteranno il Lecce.