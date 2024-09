Diretta Fiorentina-Lazio ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina riceve la Lazio nel quinto turno di Serie A. I viola vengono dalla sconfitta sul campo dell'Atalanta e hanno tre punti in classifica dopo aver ottenuto tre pareggi di fila prima del ko di Bergamo mentre i biancocelesti sono a quota 7 dopo due successi, un pari e una sconfitta. "Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, preparato benissimo questa partita e siamo pronti a fare una grande prestazione. Contro la Lazio le difficoltà sono quelle di affrontare una squadra che in questo momento è in salute, che viene da un risultato positivo, allenata molto bene da mister Baroni che conosco e che stimo, una squadra che sicuramente ha individualità davanti, che è pericolosa" ha detto Palladino, tecnico della Fiorentina, alla vigilia del match.