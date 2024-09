Diretta Monza-Bologna ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Monza e Bologna si affrontano nel match valido per la 5ª giornata di campionato. Al Brianteo, la formazione allenata da Vincenzo Italiano torna in campo dopo il debutto in Champions contro lo Shakhtar Donetsk, che ha visto i rossoblù raccogliere il primo punto da spendere nella classifica del nuovo format del torneo. In campionato, l'ex tecnico della Fiorentina non è riuscito a dare continuità all'andamento della scorsa stagione, che aveva visto Motta guidare Zirkzee, Calafiori e compagni verso lo storico traguardo europeo raggiunto dopo sessant'anni. Quest'anno, i rossoblù sono ancora a secco di vittorie, con 3 pareggi e un ko. A Monza dunque, Italiano scenderà a caccia dei primi 3 punti stagionali. Dall'altra parte del campo ci sarà invece una formazione che ha rimediato gli stessi risultati, subendo però meno gol. Gli uomini di Nesta sono reduci dal pareggio interno contro l'Inter di Inzaghi - attesa alle 20.45 a San Siro per il derby di Milano - e al prossimo impegno stagionale affronteranno il Brescia nel match di Coppa Italia.