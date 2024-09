Diretta Roma-Udinese ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo il cambio in panchina, con Juric al posto di De Rossi, la Roma riceve l'Udinese nel quinto turno di Serie A. I giallorossi sono fermi a quota 3 punti in classifica e cercano ancora la prima vittoria stagionale dopo aver rimediato tre pareggi e un ko nelle prime quattro giornate. L'Udinese, invece, è nella parte alta della graduatora con 10 punti dopo aver pareggiato all'esordio e poi vinto le successive tre gare (contro Lazio, Como e Parma). "Occasione della carriera? Tutte sono occasioni, la Roma è la squadra più grande che ho allenato. E' una grandissima occasione e quando ti chiamano non pensi al contratto. L'Udinese è una delle squadre più forti in serie A, sarà durissima. Hanno una struttura fisica impressionante" ha detto Juric alla vigilia della partita.