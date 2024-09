“Mani addosso a Muntari, Mourinho si complimentò. Oggi costruisco case”

" Io e Muntari ci mettemmo le mani addosso per una battuta a tavola. I compagni ci dovettero dividere". Francesco Toldo riavvolge il nastro della carriera. L'ex portiere dell' Inter si è concesso a un'intervista per "la Repubblica", nel corso della quale ha riproposto aneddoti sul proprio trascorso a Milano, come l'incomprensione con Muntari e il rapporto con Mourinho : "Mourinho è una persona meravigliosa e un grande studioso. Tratta meglio i deboli che i forti e non teme i conflitti. Anzi".

Toldo e la lite con Muntari

"La sera prima della semifinale Champions a Barcellona, io e Muntari ci mettemmo le mani addosso per una battuta a tavola. I compagni ci divisero. Mourinho allora si buttò in mezzo e poi disse: così mi piacete, andiamo in finale”. Toldo ha poi detto la sua in merito ai percorsi di carriera del portiere del Psg Gigi Donnarumma: "La scelta di andare al Parigi? Io non l’avrei fatto. Io, Peruzzi, Zenga, Pagliuca. Per noi contava la passione. Nessuno di noi sarebbe andato in Cina o in Arabia”. Infine, l'ex portiere ricorda così il derby vissuto da giocatore: "Ricordo il più brutto. Il doppio pareggio in Champions che qualificò il Milan. Le regole erano quelle, ma ancora sogno di potermela giocare ai rigori. Domenica all’inizio sarà una battaglia, poi verranno fuori i valori. Molto dipenderà da chi segnerà per primo. Maignan è super nelle uscite. Sommer infonde sicurezza alla difesa. Mentre quella del Milan mi pare un disastro”.

Toldo dopo il ritiro

Trasferitosi all'Inter nel 2001 dopo otto anni a Firenze, Francesco Toldo ha chiuso la carriera in nerazzurro nel 2010. Dopo il ritiro, ha intrapreso una nuova carriera nel settore edile oltre a diverse iniziative per il sociale: "Oggi faccio il papà, costruisco case e le vendo a prezzi onesti a giovani coppie, e faccio beneficenza. Un progetto a cui tengo è lo 'Spettacolo della Salute - Show4Health', per promuovere sull’importanza dell'esercizio fisico e della sana alimentazione. La terza edizione sarà a Milano il 3 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Presenteremo Show Care, programma di attività fisica gratuita per pazienti oncologici”.