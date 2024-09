Zirkzee e Kristiansen 'tornano' al Bologna: clamoroso all'U-Power Stadium

MONZA - Ha dell'incredibile quanto avvenuto all'U-Power di Monza . A pochi minuti dall'inizio della sfida tra i brianzoli di Alessandro Nesta e il Bologna di Vincenzo Italiano, sul maxi-schermo dello stadio sono state proiettate le formazioni ufficiali delle due squadre. Nulla di strano, se non fosse per un particolare errore immediatamente colto da Cesare Cremonini , grande tifoso rossoblù, che lo ha postato (e reso virale) sui social.

Zirkzee e Kristiansen 'in campo' col Bologna

Sul maxi-schermo dell'U-Power Stadium, come detto, vengono proiettate le formazioni ufficiali di Monza e Bologna e, tra i felsinei, incredibile ma vero, figurano i nomi di Zirkzee e Kristiansen (quest'ultimo per giunta scritto male, con due 's' nell'ultima sillaba). Grandi protagonisti della cavalcata della scorsa stagione agli ordini di Thiago Motta, poi passato alla guida della Juventus, e culminata con una storica qualificazione in Champions League, l'uno è stato ceduto al Manchester United, l'altro è rientrato al Leicester al termine del proprio prestito in Emilia.