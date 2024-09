Magia di Castro e Monza ko! Prima gioia per il Bologna

MONZA - Allo U-Power Stadium di Monza arriva il primo successo stagionale per il Bologna che batte i padroni di casa 2-1 grazie al superbo gol di Santiago Castro. Al 23' gli ospiti sbloccano il parziale con un perfetto cross dalla sinistra di Lykogiannis con Urbanski che di testa batte da distanza ravvicinata Turati. I padroni di casa però riescono a pareggiare prima dell'intervallo con Djuric al 42' lesto (e molto preciso) in tap-sin dopo la parata non eccelsa di Ravaglia su tiro da fuori area di Maldini. Il ritmo della partita cala nella ripresa senza ma a 10 minuti dalla fine ecco la magia di Castro: Lucumi recupera, Freuler conduce l'azione e l'attaccante classe 2004, ricevuta la palla fuori area, fa partire un tiro micidiale imparabile che vale i 3 punti per i rossoblù.