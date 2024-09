Esposito, weekend da ricordare: quattro reti e un assist per i fratelli del gol

I gol nelle vene, una questione di famiglia. Non è l'incipit di un film sul calcio, ma è il titolo del fine settimana dei fratelli Esposito. Assoluti protagonisti del panorama calcistico italiano sono stati Sebastiano, Salvatore e Francesco Pio: 4 gol totali e un assist in due partite. Ad aprire questo - probabile - record è stato l'attaccante dell'Empoli che nella serata di venerdì ha messo a segno un gran gol contro il Cagliari. Passano poco più di 24 ore, e ci pensano gli altri due consaguinei a lasciare il segno in un weekend che ha del clamoroso. Lo Spezia, nel quale giocano Salvatore e Francesco, ospita la Carrarese. Il tabellino finale registrerà un gol e un assist per il primo e due reti per il secondo. Ci sono stati momenti peggiori per i giovani calciatori campani.