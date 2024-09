Juric ribalta la Roma e fa felice il Toro: 3-0 all'Udinese, granata in testa

ROMA - Buona la prima di Ivan Juric con la Roma che cala il tris e trova il primo successo stagionale in Serie A contro l'Udinese. Un netto 3-0 per il tecnico croato che, almeno sul campo, fa ritrovare la felicità ad un ambiente turbato da quanto successo negli ultimi giorni, dall'esonero di Daniele De Rossi fino alle dimissioni dell'ad Lina Souloukou. Dobvyk, Dybala su rigore e Baldanzi firmano il successo giallorosso e assist per il Torino dall'ex Juric: primo ko in Italia per Runjaic che perde la vetta subendo il sorpasso della formazione di Vanoli.

Roma-Udinese, la partita

In un clima surreale, con la curva Sud completamente vuota per protesta dopo l'esonero di Daniele De Rossi, la nuova Roma di Ivan Juric chiude il primo tempo avanti di un anno. Buona la prestazione dei giallorossi che al 19' stappa la partita: assist di El Shaarawy per Dobvyk che incrocia di sinistro sul secondo palo e batte Okoye. Per i friulani l'occasione migliore capita sui piedi di Ehizibue che a porta vuota colpisce male e manda sul fondo. Ad inizio ripresa Dobvyk recupera palla e serve Dybala che viene atterrato da Bijol: rigore della Joya e raddoppio Roma. Pochi attimi e Cristante accarezza il terzo gol, decisiva la difesa friulana nel blindare lo specchio lasciato libero da Okoye. Juric cambia mandando dentro Baldanzi e l'ex Empoli ripaga la fiducia trovando il tris al minuto 70 che mette in ghiaccio la partita. Nel finale l'Udinese non accenna la reazione e i padroni di casa firmano anche il poker, ancora con Dobvyk, ma l'attaccante ucraino viene pescato in offside ad inizio azione. Triplice fischio e festa per Juric, ma l'Olimpico risponde con i fischi per gran parte della rosa.