Derby, Inzaghi duro: "Inter, in 3 anni mai stati così. Stiamo perdendo punti"

Lautaro: "Mi assumo tutte le responsabilità"

"In quanto capitano mi assumo tutte le responsabilità della squadra, devo essere il primo ad alzare il livello, anche se per adesso mi sento un po' indietro di condizione". Queste le parole di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Milan. "Non abbiamo messo in campo quanto preparato in allenamento, approcciando male la partita fin dall'inizio - ha aggiunto l'argentino -. Dobbiamo migliorare tantissimo, abbassando la testa e lavorando per cercare di alzare il livello, io per primo. In quanto capitano mi assumo tutta la responsabilità, non sto facendo bene quanto l'anno scorso ma può capitare. Sono pronto a tornare ad Appiano, stare in silenzio e lavorare - prosegue -. Io cerco sempre di alzare il mio livello anche quando le cose vanno bene, ma per adesso mi sento un po' in ritardo di condizione. Cercherò di fare di più e aiutare al massimo la squadra".