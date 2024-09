Diretta Atalanta-Como ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - A chiudere la quinta giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Como. La Dea, reduce dallo 0-0 interno contro l'Arsenal nell'esordio nella nuova Champions League, ha una ghiotta occasione per avvicinarsi al gruppo di testa e con una vittoria salirebbe a quota nove, agganciando al terzo posto in classifica Empoli e Juve e scavando in un solo colpo Lazio, Inter e Milan. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono infatti partiti con il freno a mano un po' tirato: dopo il roboante 4-0 al Via del Mare contro il Lecce all'esordio, gli orobici hanno incassato due ko di fila all'Olimpico Grande Torino contro i granata (2-1 in rimonta) e al Meazza contro l'Inter (4-0). Nell'ultimo turno, in occasione dell'inaugurazione del Gewiss Stadium, il ritorno al successo grazie al 3-2 in rimonta contro la Fiorentina. Avvio complicato anche per i lariani, ancora alla ricerca della prima vittoria. La formazione di Cesc Fabregas fin qui ha infatti racimolato solo due punti, frutto del pareggio contro il Cagliari (1-1) alla seconda e di quello contro il Bologna (2-2) nell'ultima uscita, arrivato però dopo essere stati avanti di due. Completano il quadro la sconfitta contro la Juve (3-0) al debutto e quella al Bluenergy Stadium contro l'Udinese (1-0).