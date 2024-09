Pagelle Inter-Milan: Calhanoglu sulle uova, Inzaghi tradito, Morata leader

La parata su Thuram a fine primo tempo profuma di miracolo. Reattivo nel finale su Lautaro.

Emerson Royal 6

Sull’azione dell’1-1 lascia un’autostrada a Dimarco: d’accordo non essere draghi in difesa, ma non ci voleva molto a leggere l’azione. Si riscatta con un buon secondo tempo.

Gabbia 8

Fonseca lo preferisce a Pavlovic e lui lo ripaga con una prestazione da professore con annesse un paio di chiusure strappa applausi. Ciliegina è il gol, segnato sul gong sotto la Sud.

Tomori 7

Lautaro gravita nella sua zona: clientelaccio che riesce a contenere benissimo.

Theo Hernandez 6

Gioca il derby come al solito in trance, però stavolta fa tutto per bene senza farsi tradire dai nervi.

Fofana 6.5

È piantato come un’ancora davanti ai centrali e nemmeno l’ammonizione presa già nel primo tempo (dopo l’ennesimo fallo) scalfisce l’argine.