Genoa e Sampdoria insieme per costruire il nuovo stadio: "Il progetto è pronto"

Il primo passo verso la ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris a Genova è stato fatto ufficialmente. Con una nota pubblicata in contemporanea infatti "Genoa CFC e U.C. Sampdoria annunciano la nascita di Genova Stadium S.r.l., società composta pariteticamente dai due club che avrà l'obiettivo di formulare l'offerta per l'acquisto dello Stadio Luigi Ferraris e la sua successiva valorizzazione". Oggi l'impianto è di proprietà del Comune. L'idea è quella di lavorare d'inverno sulle preparazione di strutture prefabbricate per poi passare alla demolizione e ricostruzione delle parti da cambiare in estate. Il progetto per rifare lo stadio genovese, costruito nel 1911 e ristrutturato nella sua forma attuale per Italia '90, è pronto da tempo e porta la firma di Hembert Penaranda, architetto guida di Officina Architetti con sede a Milano, Genova ed in Colombia. Era stato fatto su richiesta del Genoa e aveva poi trovato parere positivo anche da parte della Sampdoria.