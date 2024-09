Diretta Atalanta-Como ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Rinviata di 24 ore a causa delle avverse condizioni atmosferiche, Atalanta-Como, posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A, si giocherà alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. Forti nubufragi si sono abbattuti su Bergamo costringendo l'arbitro Tremolada dapprima a posticipare di un'ora e al secondo sopralluogo, constatata l'impraticabilità del terreno di gioco, di rinviare a stasera. La Dea di Gian Piero Gasperini, reduce dallo 0-0 tra le mura amiche contro l'Arsenal nell'esordio nella nuova Champions League, è partita con il freno a mano un po' tirato: dopo il rotondo 4-0 al Via del Mare contro il Lecce al debutto, gli orobici hanno incassato due ko di fila all'Olimpico Grande Torino contro i granata (2-1 in rimonta) e al Meazza contro l'Inter (4-0). Nell'ultimo turno, in occasione dell'inaugurazione del Gewiss Stadium, il ritorno al successo grazie al 3-2 in rimonta contro la Fiorentina. Inizio di stagione piuttosto complesso anche per i lariani che, nonostante una campagna acquisti molto importante, sono ancora alla ricerca della prima vittoria. La formazione di Cesc Fabregas ha pareggiato contro il Cagliari (1-1) alla seconda e al Sinigaglia contro il Bologna (2-2) nell'ultima uscita, perdendo però contro la Juve (3-0) al debutto e al Bluenergy Stadium contro l'Udinese (1-0).