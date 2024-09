Diretta Milan-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Rinfrancato dal successo nel derby dopo sei ko consecutivi, il Milan alle 20.45 ospita al Meazza il Lecce nell'anticipo della 6ª giornata del campionato di Serie A. La vittoria contro i campioni d'Italia in carica ha ridato entusiamo ai rossoneri che ora guardando alla stagione con maggior ottimismo. Un successo contro i salentini permetterebbe al Diavolo di agganciare momentaneamente il Torino e balzare in vetta alla classifica almeno per un notte. La formazione di Paulo Fonseca, ora un po' meno in discussione, martedì andrà a Leverkusen per sfidare il Bayer di Xabi Alonso nel secondo turno della nuova Champions League: in virtà del ko interno all'esordio contro il Liverpool, fare risultato contro i campioni di Germania sarà importantissimo. Intanto, stasera, dall'altro lato del campo ci sarà un Lecce reduce dal pareggio choc contro il Parma al Via del Mare: avanti 2-0 fino al 93', i salentini si sono fatti riprendere nel giro di due minuti. Per i giallorossi di Luca Gotti è comunque il terzo risultato utile consecutivo dopo il successo tra le mura amiche contro il Cagliari firmato Krstovic e lo 0-0 all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Paolo Vanoli. Un dato importante visto che i pugliesi avevano aperto il campionato con le sconfitte contro Atalanta (4-0 al Via del Mare) e Inter (2-0 a San Siro). Nei 43 precedenti tra Milan e Lecce i salentini hanno vinto solo due volte: la prima proprio al Meazza il 19 ottobre 1997 (1-2) e quella più recente al Via del Mare il 1° aprile 2006 (di Axel Konan la rete decisiva). Completano il quadro 26 successi rossoneri e 15 pareggi.