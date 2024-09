Il Milan 'prende il Toro': Morata, Theo e Pulisic stendono il Lecce in 6 minuti

MILANO - L'energia positiva del derby, terzo successo consecutivo in Serie A e vetta della classifica, almeno per una notte, per il Milan di Paulo Fonseca. A San Siro, nell'anticipo del 6° turno, i rossoneri vincono per 3-0 contro il Lecce e si ritrovano primi al fianco del Torino, impegnato domenica contro la Lazio, e in atttesa anche di Napoli, Udinese, Juventus, Empoli ed Inter. Con cinque minuti travolgenti in chiusura di primo tempo, Morata, Theo Hernandez e Pulisic piegano i giallorossi di Gotti che chiudono una settimana da incubo aperta dal 2-2 contro il Parma e chiusa con il ko di stasera, nel mezzo l'eliminazione dalla Coppa Italia con il Sassuolo.