Diretta Udinese-Inter ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Rialzarsi subito dopo la sconfitta nel derby e tornare a correre anche in campionato. L'Inter va a Udine per una delicata trasferta contro i friulani. Delicata non solo perché gli uomini di Runjaic sono partiti alla grande, ma anche perché arriva dopo la delusione nella stracittadina contro il Milan di domenica scorsa e prima di un'altra settimana calda con le sfide contro Stella Rossa in Champions League e Torino in Serie A. Tre gare importanti che porteranno alla prossima pausa per le nazionali: l'obiettivo di Lautaro Martinez e compagni è quello di allontanare subito le nubi, dopo una settimana difficile dopo il ko nel derby.