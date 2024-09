Diretta Bologna-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Voler tornare a sorridere dopo la sconfitta interna contro il Como. L'Atalanta torna in campo dopo il 3-2 incassato al Gewiss Stadium, nella sesta giornata di Serie A i nerazzurri sfideranno Il Bologna: due sconfitte su due nel doppio confronto della scorsa stagione, tre quelle consecutive negli ultimi tre precedenti. Servirà dunque trovare i tre punti non soltanto per la classifica, ma anche per il morale dopo le prime tre battute d'arresto nelle prime cinque giornate di campionato, in modo tale da affrontare nel miglior modo possibile la seconda giornata di Champions League contro lo Shakthar.