L'Inter riparte, Lautaro si sblocca: Udinese ko, Inzaghi in vetta

UDINE - L'Inter rialza la testa dopo il ko nel derby contro il Milan, ritrova Lautaro Martinez e aggancia in vetta alla classifica i rossoneri di Fonseca e il Torino di Vanoli. Una trasferta convincente per la formazione di Simone Inzaghi che passa per 3-2 sul campo dell'Udinese nel sesto turno di Serie A. Partita piena di emozioni quella del Bluenergy Stadium con Frattesi e la doppietta di Lautaro a regalare i tre punti ai nerazzurri. Non bastano Kabasele e Lucca a Runjaic che incappa nel secondo ko consecutivo dopo quello contro la Roma di Juric di settimana scorsa.

Udinese-Inter, la partita

Passa subito l'Inter che dopo appena un minuto di gioco trova la via del gol con Frattesi: imbucata perfetta di Darmian con Okoye imprecisa sulla conclusione del centrocampista nerazzurro. Lautaro e ancora Frattesi sfiorano il raddoppio, poi si accende l'Udinese. Al 34' è determinante il salvataggio di Dimarco su Lovric, ma passa appena un minuto e arriva il pari: cross di Zemura per la testa di Kabasele che non perdona Sommer. Prima dell'intervallo Darmian si divora la possibilità del nuovo sorpasso Inter che arriva però in pieno recupero: cross di Dimarco e flipper tra Bijol e Lautaro che premia il Toro per l'1-2. Si sblocca l'attaccante argentino che ad inizio ripresa, su invito di Thuram, infila Okoye per la doppietta personale e il tris nerazzurro. Il doppio vantaggio rassicura Inzaghi, ma nel finale i bianconeri di Runjaic si rifanno sotto: Lucca scappa via alla difesa e batte Sommer per il 2-3. Non cedono i nerazzurri che con Correa accarezzano il poer prima del triplice fischio.