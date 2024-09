Samardzic risponde a Castro: pari tra Bologna e Atalanta

BOLOGNA - Finisce 1-1 la sfida del Dall'Ara tra il Bologna e l'Atalanta con due prodezze firmate Santiago Castro e Lazar Samardzic.

La partita si vive nel secondo tempo quando i rossoblù sbloccano il parziale ed è ancora una prodezza da fuori area di Castro: vince un contrasto sulla trequarti, avanza verso l'area e dal limite fa partire un preciso destro nell'angolino in basso a destra dove Carnesecchi non può nulla. Bologna che trema al 50' quando Lucumi perde malamente palla fuori dalla propria area e stende De Ketelaere: l'arbitro prima indica il dischetto ma poi la revisione al Var cambia decisione e quindi punizione dal limite e rosso al difensore di Italiano. Sugli sviluppi della punizione clamorosa traversa di Bellanova. LA Dea ci crede con Samardzic assoluto protagonista: prende palo all'89' e poi al 90' disegna un perfetto tiro mancino a giro da fuori area per il pareggio. Assalto finale per l'Atalanta con Cuadrado che fa tremare i padroni di casa colpendo al volo sul secondo palo all'ultimo minuto di recupero.