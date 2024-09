Diretta Torino-Lazio ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Saranno oltre 22 mila i tifosi granata presenti alla sfida contro la Lazio. La Maratona ha preceduto il sold out di diversi giorni, così anche il resto dell'Olimpico Grande Torino è stata raggiunta dalla febbre Vanoli che neppure il ko in Coppa Italia contro l'Empoli è riuscita a sopprimere. Il Toro si presenta all'appuntamento con 11 punti, 8 gol fatti e 5 subiti. Il match contro la formazione di Baroni mette inoltre in palio la possibilità di superare la Juve in testa alla classifica - i bianconeri sono tornati al successo superando il Genoa al Ferraris - . Insomma, una previsione che ha ingolosito i tifosi e preparato la squadra all'incontro con un'altra big. Vanoli è già riuscito a rallentare il Milan all'esordio (2-2), ha battuto l'Atalanta (2-1) alla 2ª di campionato, facendosi poi strada attraverso Venezia (1-0), Lecce (0-0) e Verona (3-2). Il Torino scenderà dunque in campo da imbattuta, una voce in classifica condivisa solo con Juve ed Empoli. Diverso lo stato di forma della Lazio, che contro i granata cercherà di riscattare la sconfitta di Firenze e centrare la 3ª vittoria in campionato, nonché di trovare continuità dopo il successo in Europa League contro la Dinamo Kiev.