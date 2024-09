Diretta Napoli-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Napoli di Antonio Conte ospita il Monza nel match che chiude il programma della domenica della sesta giornate e lo fa riproponendo nuovamente il modulo 4-3-3. Dopo le due partite contro la Juventus in campionato e il Palermo in Coppa Italia il senso della stessa è addirittura pleonastico, alla luce del rendimento avuto dal Napoli con il nuovo modulo adottato da Conte. Forse nemmeno lui, abituato a vincere con la rigida difesa a 3, pensava di cambiare idea per garantirsi una copertura difensiva decente nelle formazioni che aveva allenato in precedenza. Invece, tolto il ko dell’esordio a Verona, nelle successive 5 partite i gol subiti sono stati soltanto uno (Bonny del Parma su rigore), mentre le reti all’attivo sono salite a 14. Avanti così anche stasera col Monza, con formazione e schieramento proposti per la prima volta a Torino contro i bianconeri. La cattiveria agonistica è il grande miglioramento del Napoli di quest’anno. Una dote che viene cristallizzata anche in un dato statistico: il Napoli è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 30 minuti in questa Serie A (7 dei 9 realizzati complessivamente). E l’inversione di tendenza è stata forte nel confronto con il campionato scorso, quando furono complessivamente 27 le reti segnate negli ultimi 30’, a fronte delle 55 totali: il 55%.