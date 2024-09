Diretta Como-Verona ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COMO - Dopo l'impresa del Gewiss Stadium contro l'Atalanta il Como di Cesc Fabregas cerca il primo successo casalingo ospitando il Verona in una partita da massima allerta delle forze dell’ordine per una partita considerata a forte rischio, con i tifosi ospiti che si muoveranno in pullman e treno. Fabregas non cambierà l’impianto, il 4-2-3-1 proposto nelle ultime uscite: "Il mio compito come allenatore è tenere alta l’attenzione che può scendere quando si compiono imprese come la nostra - aggiunge - La squadra deve conservare la stessa mentalità. Che si giochi con due punte o no, si possono fare esattamente le stesse cose, ovviamente in modo diverso in base alle caratteristiche di chi è in campo". Il Verona gioca sulle rive del lago di Como la sua 1100 partita in serie A. Con la voglia di tornare a sorridere dopo due sconfitte consecutive contro Lazio e Torino, Zanetti: "Mi aspetto una reazione importante da parte della squadra, ho visto i ragazzi in settimana con la giusta rabbia".

L'allenatore dell'Hellas può contare sui recuperi di Duda e Suslov che potrebbero partite entrambi nell'undici titolare. Assenti per infortunio Serdar e Harroui mentre non ci sarà per squalifica Dawidowicz, fermato dal Giudice sportivo per due turni dopo l'inopinata gomitata a Sanabria.