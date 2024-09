Diretta Empoli-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Al Castellani va in scena la sfida valida per la 6ª giornata di Serie A tra Empoli e Fiorentina. I padroni di casa si presentano all'appuntamento da imbattuti - a pari merito con Juve e Toro - con 9 punti in classifica e la seconda migliore difesa del campionato con 2 gol subiti - meglio solo la formazione di Thiago Motta con la porta di Di Gregorio e Perin ancora inviolata - . I toscani, reduci dal successo esterno contro il Cagliari, hanno conquistato punti pesanti fermando la Roma all'Olimpico e rallentando l'avvio di stagione dei bianconeri. Dall'altra parte del campo c'è ora la Fiorentina di Raffaele Palladino, che contro la Lazio alla 5ª giornata ha conquistato la prima vittoria in Serie A. Kean e compagni vedono all'orizzonte il ritorno in Conference League, e una vittoria preparerebbe al meglio il terreno per l'appuntamento europeo.