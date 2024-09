Pisilli show, Soulé ko: la Roma rimonta il Venezia. Como, tris al Verona

La nuova Roma di Ivan Juric, che perde Soulé per infortunio, batte 2-1 in rimonta il Venezia. La formazione lagunare, infatti, aveva gelato l'Olimpico con il finlandese Pohjanpalo in chiusura di primo tempo, mentre sono Cristante - su assist di Pellegrini a 16' dal triplice fischio dell'arbitro - e il giovane Pisilli all'83', 25' dopo il suo ingresso in campo al posto di Koné, ad evitare ai giallorossi la figuraccia. Il club capitolino sale così a nove punti in classifica, cinque in più dei rivali odierni. A quota otto, invece, si piazza il Como, che si impone tra le mura amiche 3-2 contro un Hellas Verona in dieci dal 64' per l'espulsione rimediata - con due gialli in soli 3' - da Suslov. Man of the match Cutrone, che prima sblocca il risultato al 43', poi raddoppia al 72', vanificando il momentaneo pari di Lazovic al 53' su calcio di rigore. Tris finale di Belotti all'89', subentrato proprio all'ex Milan negli ultimi minuti, e rete della bandiera scaligera con Lambourde al 94'.