Empoli, in casa sono numeri da Juve: pari nel derby contro la Fiorentina

EMPOLI - Termina senza reti il derby toscano tra Empoli e Fiorentina valido per il sesto turno di Serie A: un punto a testa per D'Aversa e Palladino. Gli azzurri danno seguito all'ottimo avvio di stagione, consolidato in settimana dal passaggio del turno in Coppa Italia sul campo del Torino, e salgono a quota 10 restando imbattuti. Per l'Empoli è il terzo 0-0 consecutivo al Castellani in queste prime sei giornate di campionato, terzo clean sheet davanti al pubblico di casa, record condiviso con la Juve di Thiago Motta. Per la Fiorentina, dopo la prima vittoria contro la Lazio di settimana scorsa, un altro pareggio che che vale l'aggancio ad Atalanta e Bologna con 7 punti. Palladino ritrova il segno x (sesto pari in otto partite ufficiali con la Fiorentina) e si prepara all'esordio nella fase a gironi di Conference League.