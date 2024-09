Il Napoli di Conte si prende la vetta della Serie A: Politano e Kvara, Monza ko

NAPOLI - È festa grande allo Stadio Diego Armando Maradona: grazie al successo per 2-0 contro il Monza, il Napoli di Antonio Conte conquista la vetta solitaria della classifica di Serie A e con 13 punti in sei gare si piazza a +1 dalla Juve seconda e +2 dal terzetto composto da Milan, Inter e Torino. Sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti, vincitore dello scudetto con gli azzurri nel 2023, Lukaku e compagni piegano i brianzoli di Alessandro Nesta archiviando la pratica già nei primi 45 minuti con le reti di Politano e Kvaratskhelia che indirizzano l'incontro tra il 22' e il 33'. La sconfitta al debutto contro l'Hellas Verona sembra ormai lontanissima: come l'araba fenice la squadra di Conte è risorta dalle proprie ceneri e ora si gode il primato. È notte fonda, invece, per i biancorossi che sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato e incassano il terzo ko proprio nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 88 anni.