Diretta Parma-Cagliari ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARMA - A chiudere la sesta giornata del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 20.45 al Tardini tra Parma e Cagliari. I ducali di Fabio Pecchia sono reduci dal clamoroso 2-2 del Via del Mare contro il Lecce: sotto di due reti fino 93', nel giro di due minuti Almqvist e Hainaut hanno ristabilito l'equilibrio permettendo agli emiliani di conquistare un punto prezioso e interrompere una striscia di due ko di fila rimediati, entrambi in rimonta, contro Napoli (2-1 al Maradona) e Udinese (2-3 al Tardini). I sardi di Davide Nicola, che in settimana hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronteranno la Juve, battendo la Cremonese grazie alla rete di Lapadula, sono attualmente ultimi in classifica con appena due punti conquistati in cinque gare. Dopo i pareggi in casa contro Roma (0-0) e Como (1-1), gli isolani hanno incassato ben tre sconfitte consecutive contro Lecce (1-0), Napoli (0-4) ed Empoli (0-2).