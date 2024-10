Gli avvocati di Inter e Milan convocati in Procura: ecco perché

Gli ultrà continuano a non parlare. Gli avvocati di Inter e Milan invece hanno dialogato a lungo con i magistrati che stanno indagando sui traffici illeciti nelle due curve di San Siro. Questo perché l'interesse più urgente delle due società è quello di dimostrare ampia collaborazione all'inchiesta. Il Gip, infatti, è stato chiaro: o i due club non spezzano immediatamente qualsiasi legame con i gruppi ultrà e, in particolare, con le frange colluse con la criminalità organizzata, oppure i due club rischiano un provvedimento di amministrazione giudiziaria, ovvero l'amministrazione controllata, che per le società sarebbe una sciagura dal punto di vista tecnico e di immagine.